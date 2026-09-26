Власти Кирова отрицают массовую гибель птиц из-за стеклянных павильонов

Ранее в соцсетях появились жалобы на остановку «Универмаг». По словам очевидцев, птицы разбиваются о стекла, а павильон «не обеспечивает защиту от погодных условий».

«Жалоб никаких не было в администрацию. Это стандартная остановка, ничего экстраординарного в ней нет. Может, был какой-то один случай, птица ударилась, но не было никаких сообщений, что там они постоянно бьются», — прокомментировали в пресс-служба кировской администрации.

В мэрии добавили, что жалобы на плохую защиту от непогоды также не поступали. Эскиз павильона утвердили еще в 2024-м, но только недавно его установили на остановке «Универмаг». Раньше здесь не было никакого навеса.

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