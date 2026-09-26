сегодня в 18:43

Новый элемент в гимнастике назван в честь российского спортсмена

На этапе FIG World Challenge Cup в Париже российский гимнаст Илья Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах — подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой, который получил его имя, сообщает Федерация гимнастики РФ.

Как пояснили в федерации, по правилам спортивной гимнастики новый элемент получает фамилию атлета, который первым успешно сделает его на официальных турнирах.

Новый элемент был засчитан WG — он официально получил имя «Заика». Его сложность составляет 0,8 балла (группа H).

В квалификации этапа FIG World Challenge Cup Заика набрал 14,500 балла (D 5,8). Россиянин вышел в финал на кольцах с первого места.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.