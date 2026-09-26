Тележурналист продал квартиру за 22 млн руб и назвал покупательницу мошенницей

Редактор федерального телеканала продал московскую квартиру за 22 млн рублей, а затем заявил, что действовал под влиянием мошенников, сообщает Baza .

64-летняя Мария приобрела квартиру площадью 74 кв. м в столице за 22 млн рублей. Продавцом выступил 66-летний тележурналист Игорь. На просмотре он рассказал, что собирается купить дом в Ленинградской области, так как его семья переезжает в Санкт-Петербург из-за работы жены.

Сделка прошла без проблем и по всем правилам: Игорь выписался, снял обременение, предоставил медицинские справки и получил деньги. По договору он должен был освободить квартиру в течение недели, но вскоре перестал выходить на связь.

Риелтор Игоря сообщил Марии, что мужчина снял все деньги со счета и перевел их неизвестно куда. Затем журналист вышел на связь и обратился в полицию. Он также обвинил Марию и своего риелтора в мошенничестве на федеральном канале.

Экспертиза признала, что во время сделки Игорь был не в себе. Пока идет разбирательство, Мария не может въехать в квартиру, хотя юридически она ей принадлежит.

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