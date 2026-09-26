Крупный пожар в торговом центре Томска локализовали

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Ранее в Томске загорелись торговый центр и заброшенное здание. Огонь охватил 1,6 тыс. кв. м.

Ликвидация пожара продолжается. Спасатели не допустили перехода огня на соседние здания. На месте происшествия работают 67 человек и 20 единиц техники.

Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

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