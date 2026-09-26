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Пожар в ТЦ «Оранжевое небо» в Томске охватил 1,6 тыс кв м

Площадь возгорания в томском торговом центре и заброшенном здании выросла до 1,6 тыс. «квадратов», сообщает ТАСС .

0:20 Видео - © Telegram/ТАСС

ЧП произошло в субботу по адресу: Томск, улица Нахимова, дом № 8/1. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит двухэтажное кирпичное здание и пристройка.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает здание ТЦ «Оранжевое небо» в центре и примыкающая к нему заброшка. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма, которые видны на другом конце города.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших нет.

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