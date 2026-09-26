2 человека погибли при ударе беспилотника ВСУ по кафе в Херсонской области

Две девушки погибли и еще двое человек пострадали в результате удара вражеского дрона по кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вечером 25 сентября беспилотник киевского режима ударил по кафе „День-ночь“ в Аскании-Нова Чаплинского округа. Здание было полностью разрушено», — написал Сальдо в мессенджере МАКС.

Он подчеркнул, что спасатели извлекли из-под завалов тела двух молодых девушек 2004 и 2006 годов рождения. Также серьезные травмы получили мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. Пострадавших с осколочными ранениями и сотрясением мозга доставили в Чаплинскую ЦРБ.

Кроме того, в результате удара украинского БПЛА по грузовику в Чаплинке погиб мирный житель, заключил Сальдо.

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