Росгвардеец в одиночку задержал напавшего с секатором на продавщицу в Курске

Сотрудник Росгвардии в одиночку задержал напавшего с секатором на продавщицу цветочного магазина в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы области, он увидел в Сети историю, что мужчина схватил секатор в магазине «Цветы» и угрожал продавщице, а затем гнался за ней прямо по улице. Происходящее заметил росгвардеец Артем Рыжков, который не был на службе. Он задержал нападавшего, вызвал наряд и передал злоумышленника полицейским.

«Настоящая ответственность, она либо есть, либо ее нет. У Артема — есть. Его поступок в очередной раз доказывает, что рядом с нами живут настоящие, а главное неравнодушные люди», — написал глава региона в мессенджере МАКС.

Хинштейн добавил, что сотрудник Росгвардии Рыжков будет представлен к награде.

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