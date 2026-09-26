«Я был рядом»: комик Харламов отказался резать пуповину новорожденной дочке

45-летний комик Гарик Харламов во второй раз стал отцом. Через две недели он впервые подробно рассказал о рождении дочери и часах в роддоме, сообщает «СтарХит» .

Супруга артиста Катерина Ковальчук родила девочку 10 сентября. Ее назвали Алисой. Для 33-летней актрисы она стала первым ребенком, а у Харламова подрастает 12-летняя дочь Анастасия, рожденная в браке с Кристиной Асмус.

Харламов рассказал, что его до сих пор переполняют эмоции.

«Я искренне счастлив. Это прекрасно. Хочу сказать всем большое спасибо за поздравления, их просто вал, со всего мира поздравляли люди. Нам очень приятно. Побыл немного декретным папой», — поделился артист в шоу «Кстати».

В больнице комик находился рядом с женой, но присутствовать при родах не решился. Он боялся, что не выдержит морально.

«Мы договорились, что во время самого процесса я не буду там находиться, потому что, если я это увижу, придется откачивать отца еще, это надо? Но мы договорились, что, когда ребеночек появится, меня позовут. Я все слышал, в окошко махал периодически. Я был рядом, ждал», — вспомнил Харламов.

Но дочку в руки артист взял практически сразу после родов. Также он показал ребенка родным.

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