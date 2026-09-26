Грабитель ударил женщину битой по лицу в Петербурге ради 28 тыс рублей

Полицейские Северной столицы задержали грабителя, напавшего на женщину и похитившего у нее 28 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая рассказала, что 24 сентября в 00:30 около дома № 59 по проспекту Металлистов неизвестный похитил ее имущество и избил ее. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Материальный ущерб — 28 тыс. рублей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

26 сентября в 02:00 полицейские задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 33-летний житель Мордовии. Мужчину доставили в ОВД, в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Как пишет Mash, нападавший зашел к жертве со спины и ударил женщину битой по лицу.

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