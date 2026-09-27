ЧП на Казанском направлении Московской железной дороги: пострадал человек

Во второй половине дня 27 сентября на Казанском направлении Московской железной дороги произошло ЧП. На участке между станциями Перово и Люберцы-1 пострадал человек. По предварительным данным, он оказался на путях с нарушением правил безопасности, об этом сообщила Московская железная дорога .

Из-за происшествия движение поездов на МЦД-3 пришлось пустить по соседним путям. Это было необходимо, пока на месте работала бригада медиков. В результате часть электричек на отрезке от Митьково до Выхино проследовала без остановок.

Также без остановок прошли не все составы: некоторые поезда Казанского направления, следовавшие в область, задержались в пути. В настоящее время пригородные электрички дальних маршрутов идут с отставанием от расписания. Не исключены и задержки по обороту.

Поезда МЦД-3 при этом курсируют с привычным интервалом. Московская железная дорога принимает меры, чтобы вернуть составы в график. Пассажиров просят строго соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

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