«Русский Халк» из Люберец начинает подготовку к мировому рекорду

Экстремал-общественник Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» начинает подготовку к новому мировому рекорду. Об этом он расскажет в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» 1 октября, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«4 октября в России отмечают „День силы“. В преддверии этого праздника официально объявлю о старте подготовки к беспрецедентному мировому рекорду, который состоится в следующем году в подмосковных Люберцах. Я попытаюсь отбуксировать три автобуса малого класса и выполнить при этом девять сложнейших номеров сценического экстрима», — рассказал Сергей Агаджанян.

Он также отметил, что свой будущий рекорд официально посвятит участникам специальной военной операции и силе духа российских бойцов.

Также в пресс-конференции примут участие: президент международного союза стронгмена-силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко; заслуженный мастер спорта по силовому экстриму, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев; чемпион Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен России по силовому экстриму Сергей Буганов.

Во время пресс-конференции Сергей Агаджанян продемонстрирует журналистам зрелищный силовой трюк.

Онлайн-трансляция пройдет по адресу: www.mskagency.ru/broadcast.

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