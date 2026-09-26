Аренда квартиры в столичных Хамовниках взлетела до 4,5 млн рублей в месяц

Аренда квартиры в столичном районе Хамовники взлетела до 4,5 млн рублей в месяц. За эти деньги можно приобрести 1-комнатную квартиру в регионах, сообщает Mash .

Летом на московском рынке продавали три квартиры стоимостью от 3 млн рублей. Такой высокий ценник объясняют по-разному. В доме на улице Ефимова владельцы хвастаются системой «умный дом» и садом во внутреннем дворе.

В Хамовниках также сдают квартиры с хаммамом, каминами, комнатами для прислуги и охраны и т. д. Год жизни в престижном районе стоит минимум 39 млн рублей без комиссии риелтору. Этой суммы с запасом хватит на новую 3-комнатную квартиру и дом с баней в регионах.

Ранее Москва возглавила рейтинг мегаполисов по росту цен на вторичное жилье. В августе средняя цена за квадратный метр достигла 598,7 тыс. рублей.

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