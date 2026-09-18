Москва возглавила рейтинг мегаполисов по росту цен на вторичное жилье

Москва в августе 2026 года стала лидером среди мегаполисов по месячному росту цен на вторичное жилье. Средняя цена достигла 598,7 тыс. рублей за квадратный метр, сообщает «РБК Недвижимость» .

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» подсчитали, что вторичное жилье в Москве за август подорожало на 5,4% по сравнению с июлем. Лидерство столицы эксперты связали с перетоком спроса с первичного рынка на готовое жилье.

Аналитики пояснили, что квартиры на вторичном рынке в среднем на 20% дешевле новостроек. Санкт-Петербург занял второе место: цена квадратного метра выросла на 4,7%, до 295,6 тыс. рублей. Екатеринбург стал третьим с ростом на 3,4%, до 174,5 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону квадратный метр подорожал на 2,7%, до 149,2 тыс. рублей, в Красноярске — на 1,8%, до 152 тыс. рублей. Снижения цен в августе не зафиксировали ни в одном городе-миллионнике.

Во втором квартале 2026 года по росту цен на новостройки лидировали Москва, Пермь и Санкт-Петербург.

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