Москва возглавила рейтинг мегаполисов по росту цен на вторичное жилье
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Москва в августе 2026 года стала лидером среди мегаполисов по месячному росту цен на вторичное жилье. Средняя цена достигла 598,7 тыс. рублей за квадратный метр, сообщает «РБК Недвижимость».
Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» подсчитали, что вторичное жилье в Москве за август подорожало на 5,4% по сравнению с июлем. Лидерство столицы эксперты связали с перетоком спроса с первичного рынка на готовое жилье.
Аналитики пояснили, что квартиры на вторичном рынке в среднем на 20% дешевле новостроек. Санкт-Петербург занял второе место: цена квадратного метра выросла на 4,7%, до 295,6 тыс. рублей. Екатеринбург стал третьим с ростом на 3,4%, до 174,5 тыс. рублей.
В Ростове-на-Дону квадратный метр подорожал на 2,7%, до 149,2 тыс. рублей, в Красноярске — на 1,8%, до 152 тыс. рублей. Снижения цен в августе не зафиксировали ни в одном городе-миллионнике.
Во втором квартале 2026 года по росту цен на новостройки лидировали Москва, Пермь и Санкт-Петербург.
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