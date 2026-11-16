сегодня в 02:02

В Южно-Сахалинске жители 11 улиц остались без воды

Жители 11 улиц Южно-Сахалинска остались без воды. Причиной стали повреждения на сетях, сообщил Росводоканал.

«В понедельник специалисты „РВК-Сахалин“ устранят повреждение на сетях водоснабжения», — говорится в сообщении.

Водоснабжение ограничено на 11 улицах, в том числе на ул. Ленина, 569а, ул. Тенистая, ул. Бородина, ул. Праздничная.

Воду в дома жителей обещают вернуть в 16:00 (08:00 мск).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.