При пожаре в квартире на Сахалине погибли женщина с пятилетним ребенком Происшествия сегодня в 01:21

В результате пожара в квартире на Сахалине погибли женщина с пятилетним ребенком, сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в жилом доме в Поронайске. Тела погибших обнаружили во время тушения возгорания. По предварительной информации, они могли отравиться угарным газом. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Ранее в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на территории комплекса, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения. Частично обрушилась крыша. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.