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При пожаре в квартире на Сахалине погибли женщина с пятилетним ребенком

Происшествия

В результате пожара в квартире на Сахалине погибли женщина с пятилетним ребенком, сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в жилом доме в Поронайске.

Тела погибших обнаружили во время тушения возгорания. По предварительной информации, они могли отравиться угарным газом.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на территории комплекса, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения. Частично обрушилась крыша.

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