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Частично обрушилась крыша: в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

Происшествия

В подмосковных Мытищах случился крупный пожар. На месте работают спасатели, сообщает «Осторожно, новости».

Огонь вспыхнул возле ЖК «Афродита» в поселке Пироговский. Пламя распространилось на территории комплекса по адресу: Пироговское шоссе, 1, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения.

При этом произошло частичное обрушение крыши.

Ранее стрельба случилась на северо-востоке Москвы.

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