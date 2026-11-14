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Стрельба случилась на северо-востоке Москвы

Происшествия

На северо-востоке Москвы устроили стрельбу. Стреляли в воздух, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент случился на Ботанической улице. Неизвестные открыли огонь из окон автомобиля.

Другие детали случившегося пока неизвестны.

Ранее на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника.

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