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Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

Ночью 14 ноября на Москву полетели беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Атаку отражают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.

На данный момент сбито уже три вражеских дрона.

«Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА», — говорится в канале Собянина в мессенджере МАКС.

Сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков дронов.

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