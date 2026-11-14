Один человек погиб при ударе ВСУ по частному дому в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом. В результате один человек погиб и один пострадал, сообщает оперативный штаб региона.

Удар был по дому в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Мужчина скончался на месте из-за травм, не совместимых с жизнью.

Еще один человек получил ранение мягких тканей головы. Ему оказали медпомощь на месте.

Дом из-за детонации разрушился. При этом вспыхнул пожар, который потушили сотрудники МЧС.

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