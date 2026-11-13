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Четыре ребенка пострадали при смертельном пожаре в частном доме в Домодедове

Происшествия

При смертельном пожаре в частном доме в Домодедове пострадали четыре ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Возгорание случилось днем 13 ноября в СНТ «Пеленг-Борисово». Детей доставили в медучреждение.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Домодедовская городская прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в МЧС сообщили, что в ходе тушения огня было обнаружено тело ребенка 2023 года рождения.

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