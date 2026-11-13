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Минприроды РФ установило максимальный норматив изъятия медведей для регионов

Общество

Минприроды России отменяет лимиты на изъятие бурого медведя и устанавливает в регионах максимальный норматив отстрела — 30% от численности хищника, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принято для более эффективного регулирования популяции. С начала года от нападений медведей погибли уже 36 человек.

Как сообщили в пресс-службе министерства, это позволит лучше контролировать численность бурого медведя и сократить число конфликтных ситуаций между хищником и человеком.

Минприроды подготовило соответствующие изменения в нормативную базу. Приказы ведомства зарегистрированы в Минюсте РФ.

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