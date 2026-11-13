Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Домодедове

Трехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в пятницу в СНТ «Пеленг-Борисово». Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частный дом по всей площади.

При ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка 2023 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара в частном доме стал аварийный режим работы бытового электрообогревателя.

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