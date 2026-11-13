Медведев: Евросоюз никто не звал на переговоры по Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент представителей Евросоюза на переговорах по урегулированию украинского конфликта не ждут.

Европейские политики стремятся участвовать в переговорах по Украине. Так, глава евродипломатии Кая Каллас написала, что должна представлять Европу на встрече, но «русские ее не хотят видеть» в этом качестве.

«Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она „жесткий переговорщик“, а потому, что она просто глупа», — написал Медведев в МАКС.

Он напомнил, что ЕС никто пока что не звал на встречу по Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров России, США и Украины состоится «достаточно скоро». Предыдущая встреча прошла 10–11 ноября в Абу-Даби.

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