Беременная Анастасия Макеева провела гендер-пати и узнала пол ребенка

Актриса долго шла к беременности: за ее плечами около 14 попыток ЭКО. Но звезда сериала «И все-таки я люблю…» не сдавалась и недавно сообщила радостную новость о скором пополнении в семье.

В пятницу Макеева посетила церемонию вручения премии «ДоброХот» и пообщалась с журналистами. Актриса отметила, что чувствует себя хорошо, ее почти ничего не тревожит. Звезда призналась, что наслаждается беременностью.

«Надеюсь, мой организм войдет во вкус, и это только начало. Мы еще обязательно захотим деток», — сказала Макеева.

Актриса и ее супруг Роман Мальков уже провели гендер-пати. Они узнали пол будущего малыша, но пока не спешат его раскрывать. Имя ребенку пара тоже уже подобрала. Макеева отметила, что оно «очень красивое».

Анастасия не стала раскрывать точную дату родов, но призналась, что с нетерпением ждет встречи с малышом.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.