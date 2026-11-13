В Петербурге задержали блогера, собравшего 750 тыс руб на квартиру пенсионерке

В Санкт-Петербурге задержали блогера, собравшего более 750 тыс. рублей на квартиру для одинокой бабушки-блокадницы. Выяснилось, что это его родная бабушка, которая не нуждалась в новом жилье, сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной столице.

Блогер Егор Семенов публиковал в соцсетях душераздирающие ролики с 92-летней Людмилой Викторовной. Он рассказывал, как случайно встретил блокадницу на Невском проспекте и начал ей помогать: водил в кафе и театры, а также организовал встречу с любовью ее молодости. Видео собирали миллионы просмотров, после чего он объявил сбор 6,2 млн рублей на покупку квартиры для пенсионерки.

Позднее выяснилось, что Людмила Викторовна — родная бабушка блогера. Согласно данным администрации Калининского района, в 1973 году женщина вместе с мужем получила квартиру на улице Демьяна Бедного. В 2019 году недвижимость была продана, а затем пенсионерка приобрела другую квартиру на проспекте Тореза. Жилье оформили на двух внуков, в том числе Егора.

После громкого скандала Семенов признал родство с женщиной, но заявил, что хотел купить ей собственное жилье. Он утверждает, что нынешняя квартира находится в залоге у банка, а ипотеку выплачивает он сам. Кроме того, блогер готов вернуть деньги всем тем, кто посчитал себя обманутым.

В пятницу силовики задержали Семенова. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. В настоящее время решается вопрос об аресте фигуранта.

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