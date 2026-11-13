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Песков: следующий раунд переговоров по Украине состоится скоро

Политика

Фото - © РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине состоится «достаточно скоро». Кремль надеется на продвижение диалога, сообщает Telegram-канал IZ.RU.

Состав российской делегации останется прежним, но может быть и расширен при необходимости. Москва благодарит Абу-Даби за создание комфортных условий для переговоров.

Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что страна не отказывалась от контактов с Европой и готова к общению, если сторона проявит желание. Что касается представительства Европы на переговорах со стороны Эммануэля Макрона, Москва не располагает такой информацией. Участие НАТО также не обсуждалось.

Песков рассказал журналистам и о гуманитарной инициативе Владимира Путина. Глава государства надеется на эвакуацию жителей Константиновки по аналогии с Алешками.

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