Хряки-убийцы: гигантская свиноматка кошмарит поселок в Ставрополье

Сначала стадо состояло из 13 свиней, но за две-три недели животных уже стало 25. Хряки добрались до запасов корма для скота одного из жителей — животные отказались пускать хозяев к имуществу.

Как рассказали местные, свиньи становятся жирнее и кровожаднее: они уже кидаются на собак и людей. Жители боятся выходить из домов и выпускать детей. В лесу были найдены мертвые животные. Подозревают, что это тоже могло сделать стадо свиней, которое еще может быть заразным.

Житель села недосчитался 20 уток, после этого мужчина грозится расстрелять животных. Жалобы в службы были отправлены. Сейчас ищут владельца свиней и выясняют, откуда они вообще взялись.

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