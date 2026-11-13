В Луховицкой больнице объяснили преимущества паллиативной помощи на дому

Заведующий выездной паллиативной патронажной службой Луховицкой больницы Антон Минаев рассказал об особенностях ухода за тяжелобольными дома. Выбор такого формата зависит от тяжести заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Паллиативная помощь на дому позволяет тяжелобольному человеку оставаться в привычной обстановке. Она дает ощущение безопасности и контроля, помогает снизить стресс, улучшить сон и поддержать эмоциональное состояние. Поездки в больницу, ожидание приема и незнакомая обстановка могут стать дополнительной нагрузкой для ослабленного пациента.

«Когда пациент находится в стационаре, семья живет «на два дома»: кто-то постоянно ездит, кто-то остается с детьми, привычный уклад ломается. Уход на дому подходит не всем и не всегда. Все зависит от степени тяжести заболевания», — прокомментировал заведующий ЦО ПМСП на дому и выездной паллиативной патронажной службой Луховицкой больницы Московской области Антон Минаев.

При необходимости к лежачему пациенту в Московской области направляют выездную патронажную службу. Для ее вызова нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления или на круглосуточную горячую линию паллиативной медицинской помощи +7 (498) 683-83-83. Специалисты подскажут, какие документы нужны, как оформить помощь и каким навыкам ухода за близким необходимо научиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.