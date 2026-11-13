Гимназисты из Долгопрудного прошли профпробы в университете просвещения

Учащиеся Долгопрудненской гимназии, интересующиеся историей и обществознанием, 10 ноября посетили Государственный университет просвещения. Они познакомились с преподавателями, участвовали в практических занятиях и обсудили возможности дальнейшего обучения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гимназисты побывали на кафедре методики преподавания истории и обществознания Государственного университета просвещения. Заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук Вадим Ковригин рассказал о методах изучения общественного дискурса и предложил школьникам опробовать отдельные методики. Участники также обсудили инструменты для изучения обществознания.

В составе делегации были представители Клуба юных дипломатов. Вместе с преподавателем они обсудили исторические факты, связанные с сотрудниками министерства иностранных дел России, и книги по дипломатическому этикету. Школьники также получили практический опыт ведения переговоров.

Визит состоялся в рамках федеральной программы «Единая модель профориентации», которая включает проекты «Россия — мои горизонты» и «Билет в будущее».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.