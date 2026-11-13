Глава Каширы выступил на Первом Донском земельно-имущественном форуме

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин 12 ноября вместе с коллегами принял участие в Первом Донском земельно-имущественном форуме в Ростове-на-Дону и поделился опытом управления муниципальным имуществом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум организовало правительство Ростовской области под руководством первого заместителя губернатора Алексея Господарева. Активное участие в подготовке приняли комитет по конкурентной политике Подмосковья и ГКУ «Региональный центр торгов».

Роман Александрович Пичугин выступил спикером и подчеркнул, что городское имущество должно работать на людей. Земельные участки должны находить владельцев, а торги — быть прозрачными и удобными. Уникальные места, в том числе усадьба «Лиды», могут получить новую жизнь и стать точками притяжения туристов. Отдельно участники обсудили недостроенные объекты, которые также могут стать полезными городу.

Глава округа рассказал о туристическом потенциале Каширы — города с богатой историей, который называют южными воротами Москвы. Здесь развивают туризм, открывают новые программы, экскурсии и прогулки по Оке, перенимают опыт и делятся решениями с коллегами из других регионов.

«Вместе делаем Каширу комфортнее и привлекательнее!» — отметил Роман Пичугин.

По итогам встречи подписали соглашение о межрегиональном взаимодействии для обмена передовым опытом Подмосковья по централизованной организации и проведению земельно-имущественных торгов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.