Вкладчиков ждет новый налоговый сюрприз: банки удержат только 13%

С 2027 года порядок уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам могут изменить: банки будут удерживать налог по ставке 13%, а сумму доплаты с учетом прогрессивной шкалы рассчитают налоговые органы. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Министерство финансово предложило изменить механизм налогообложения процентных доходов по банковским вкладам. Согласно инициативе, с 1 января 2027 года кредитные организации будут исчислять и удерживать НДФЛ по единой ставке 13%, а налоговая служба после окончания года при необходимости доначислит налог с учетом прогрессивной шкалы.

Изменить порядок Минфин решил после обращений банков. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает применение прогрессивных ставок НДФЛ к процентным доходам по вкладам. Изначально предполагалось, что банки как налоговые агенты будут самостоятельно рассчитывать и удерживать налог с учетом размера доходов клиентов.

Теперь Минфин предлагает разделить эти функции. Банки будут удерживать 13% с процентного дохода, а налоговые органы определят, нужно ли доплатить налог по более высокой ставке. Такой перерасчет проведут по итогам налогового периода — в следующем году.

До конца 2027 года кредитным организациям предстоит настроить свои системы для работы по новому механизму. Конкретные сроки перехода определят после дополнительного обсуждения с заинтересованными сторонами, уточнили в Минфине.

При этом сам принцип прогрессивного налогообложения процентных доходов сохраняется. Если доходы гражданина превышают установленный порог в 2,4 млн рублей, налог рассчитывается с применением повышенной ставки в соответствии с действующей шкалой НДФЛ.

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