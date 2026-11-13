Ученики Видновской школы № 11 познакомились с профессиями в благоустройстве

Ученики 7 «П» класса Видновской школы № 11 посетили 10 ноября МБУ «Благоустройство» в Ленинском городском округе. На профориентационной экскурсии они узнали, как коммунальные службы поддерживают чистоту и порядок в городе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» познакомили школьников с работой предприятия и профессиями в сфере создания комфортной городской среды. Ученики увидели, как организована работа коммунальных служб и какую технику используют для уборки и благоустройства территорий.

«Такие экскурсии помогают сформировать у школьников реалистичное представление о профессиях: увидеть условия труда, оценить востребованность специальности на рынке, понять, какие навыки и качества действительно нужны, определиться с дальнейшим шагом и выбрать учебное заведение. Профориентационная работа с молодежью — важное направление, и мы будем продолжать развивать сотрудничество школ и предприятий округа», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

В администрации подчеркнули, что такие встречи расширяют кругозор школьников и помогают задуматься о будущей профессии. Знакомство с реальными условиями труда позволяет скорректировать траекторию обучения и понять, какие качества необходимы для работы в сфере благоустройства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.