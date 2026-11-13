В Павловском Посаде провели VII конференцию «Единой России»

Участники VII конференции местного отделения «Единой России» 12 ноября подвели итоги работы за три с половиной года и наметили дальнейшие планы. Встреча прошла во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конференция состоялась в Колонном зале Дворца культуры «Павлово-Покровский». Секретарем местного отделения избрали главу Павлово-Посадского городского округа Михаила Владимировича Криворучко.

Отделение объединяет 943 члена партии, 1147 сторонников и 76 первичных отделений. Как отмечалось на конференции, оно три года остается в «зеленой зоне» регионального рейтинга, а по итогам 2025 года заняло первое место среди муниципалитетов по эффективности.

Участники подвели итоги избирательных кампаний, в том числе выборов президента России 2024 года. Результаты голосования они оценили как подтверждение поддержки курса Владимира Владимировича Путина.

Депутатский корпус провел около тысячи встреч с жителями. По данным отделения, Народная программа 2021–2025 годов выполнена на 100%, а в новую программу внесено более 11 тысяч предложений. Реализовывать ее помогают партийные проекты и поддержка губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

За поддержку и участие в работе поблагодарили депутата Государственной думы Геннадия Олеговича Панина, заместителя председателя Московской областной думы Линару Раимовну Самединову, депутата Мособлдумы Максима Александровича Коркина, председателя совета депутатов Павлово-Посадского округа Романа Игоревича Тикунова, членов отделения и жителей округа.

1 декабря 2026 года «Единой России» исполнится 25 лет. К юбилею готовят серию мероприятий, на которых планируют отметить лучших активистов. Среди дальнейших задач отделения — выполнение намеченных планов и доведение начатых дел до результата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.