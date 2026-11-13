Михалков заявил, что человека портит нехватка денег, а не их изобилие

Никита Михалков ответил на вопрос о влиянии крупных гонораров на характер актеров. По мнению режиссера, человека портит не изобилие денег, а их отсутствие, сообщает «Царьград» .

Поводом для обсуждения стал рекордный призовой фонд второй открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Победитель в номинации «Лучший фильм» получает награду, эквивалентную 1 млн долларов, а лауреаты в остальных категориях — по 250 тыс. долларов.

«Вы знаете, не деньги портят человека, а отсутствие их», — сказал Никита Михалков, отвечая на вопрос журналиста.

Режиссер также подчеркнул, что организаторы подошли к созданию наград как к серьезному проекту. По его словам, важны не только драгоценные камни, но и качество исполнения, поэтому такие награды требуют затрат.

Главную награду второй церемонии получила российская военная драма «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Режиссеры сняли ее по роману Владимира Богомолова «Момент истины» (или «В августе сорок четвертого»). Главную роль исполнил Сергей Безруков. Приз за лучший фильм создателям вручила министр культуры Ольга Любимова.

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