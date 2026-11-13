«Мерц заигрался»: почему в Берлине обсуждают возможные переговоры Мерца и Путина

Берлин заявил о взаимопонимании европейцев и американцев по принципам переговоров с Москвой. Это может стать основой для диалога Фридриха Мерца и Владимира Путина, сообщает «Царьград» .

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус пояснил, что переговоры касаются мира на Украине и европейской безопасности. По его словам, любая договоренность требует согласия всех членов НАТО.

По опросу дрезденского Midem, около 54% немцев поддерживают продолжение помощи Киеву, почти 29% — сближение с Россией. Доля сторонников крайней пророссийской позиции выросла с 13,7% до 17,3%.

Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС, если все страны союза не поддержат финансирование Украины. В письме главе Евросовета Антониу Коште он потребовал закрыть дефицит Киева в 70 млрд евро на следующий год. Премьер Словакии Роберт Фицо отказался выделять деньги.

«Мерц слишком сильно заигрался, и у него уже, по сути, обратного пути нет. Его основные оппоненты, в том числе АдГ (ред. — партия „Альтернатива для Германии“), активно критикуют эту политику и набирают очки», — заявил RT политолог Владимир Шаповалов.

Опрошенные RT эксперты связали сигналы о диалоге с попыткой отвлечь внимание от внутренних неудач. По данным Bild, 83% респондентов не доверяют канцлеру.

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