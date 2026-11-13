В Наро-Фоминске запустили проект поддержки жен бойцов «ZА любовь»

Федеральный социальный проект «ZА любовь» открылся 11 ноября во Дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске. Он помогает беременным женщинам и мамам маленьких детей из семей участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске проект развивают Юлия Шканова и Алена Шкурко при поддержке администрации и депутатского корпуса. На открытии для детей организовали анимационную программу и концерт, для мам — фуршет, фотозону и общение.

Участницам помогают психологи, врачи и юристы. Для женщин проводят образовательные программы и очные встречи, для детей — праздники. В первые месяцы после рождения ребенка семьям предоставляют, в частности, услуги клининга или няни.

Проект открыт для беременных жен бойцов и женщин с детьми до трех лет, чьи мужья находятся на передовой, погибли или не выходят на связь. Помощь также получают семьи, в которых защитник вернулся с тяжелыми физическими травмами.

Юлия Шканова — военнослужащая, ее супруг — Герой Донецкой Республики. Ранее она реализовала в округе проекты «Жена героя» и «Китель Победы», которые помогли супругам военнослужащих наладить общение и поддержать друг друга.

Участница «Жены героя» Александра Шевелева присоединилась к «ZА любовь» после рождения дочери в этом году. Она также помогает проекту как благотворитель: преподает вокал и предоставляет свою студию для мастер-классов и мероприятий для мам.

Юлия Солуянова, жена участника СВО и мама двух девочек, подружилась со многими участницами еще в 2023 году и продолжает с ними общаться.

«К тому, что твой муж на фронте, нельзя привыкнуть, можно просто научиться с этим жить. Здесь у нас есть возможность поддержать друг друга», — рассказала Юлия Солуянова.

Проект стал результатом сотрудничества ассоциации ветеранов СВО Московской области, благотворительного фонда «Забота» и БАНО «Вселенная Любви» при поддержке министерства территориальной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.