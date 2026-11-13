В университете «МЭИ» обсудили подготовку теплоэнергетиков для Подмосковья

Представители университета «МЭИ», Шатурского энергетического техникума и Минэнерго Подмосковья договорились разработать дорожную карту подготовки кадров для теплоэнергетики региона. Рабочая встреча прошла на базе университета по инициативе министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Участники встречи в Национальном исследовательском университете «МЭИ» обсудили популяризацию профессий в теплоэнергетике и выстраивание образовательной траектории «школа — колледж — институт — работодатель».

В Подмосковье работают свыше 400 ресурсных компаний в сфере теплоснабжения. Отрасли нужны квалифицированные кадры, однако их подготовку осложняют отсутствие современных учебных полигонов теплосистем и нехватка школьных учителей физики, химии и математики.

Стороны договорились включить в дорожную карту меры по популяризации профессии и улучшению материально-технической базы образовательных учреждений. Также они подготовят предложения по созданию условий для привлечения и удержания педагогов.

«Перед нами стоит масштабная задача — не просто закрыть кадровый дефицит, а вырастить новое поколение специалистов, которые будут развивать теплоэнергетику Подмосковья. Для этого важно выстроить понятную и привлекательную для молодежи траекторию: от первых уроков физики в школе до практики и трудоустройства в реальных компаниях», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр добавил, что совместная работа с МЭИ и Шатурским энергетическим техникумом над пошаговым планом уже началась. Этот план должен стать основой системной работы на годы вперед.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.