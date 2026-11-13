Агата Муцениеце рассказала о неожиданном вопросе инспектора на дороге

Актриса Агата Муцениеце поделилась в личном блоге необычным разговором с инспектором: после остановки автомобиля он спросил артистку, не устала ли она, сообщает «Царьград» .

По словам 37-летней актрисы, встреча произошла накануне. Вместо просьбы предъявить водительское удостоверение и документы на машину сотрудник дорожно-патрульной службы задал вопрос о ее самочувствии.

«Не устали ли вы?» — спросил инспектор, как рассказала Муцениеце.

Актриса в ответ поинтересовалась, выглядит ли она уставшей. Инспектор ответил отрицательно и пояснил, что просто спросил. Муцениеце записала видео из салона автомобиля без макияжа и призналась, что так и не поняла причину вопроса.

Недавно актриса также показывала подписчикам сына Тимофея от брака с Павлом Прилучным. В 2025 году суд завершил спор бывших супругов о месте проживания подростка и оставил его с матерью. У пары еще есть общая дочь Мия.

В декабре 2025 года Агата Муцениеце стала матерью в третий раз: у нее родилась дочь Вера. У Павла Прилучного и его нынешней супруги Зепюр Брутян растет сын Микаэль.

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