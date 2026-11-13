Петербуржцы почтили память поэтессы Ольги Берггольц на Литераторских мостках

13 ноября, в день памяти Ольги Берггольц, жители Санкт-Петербурга возложили цветы к ее могиле, сообщает газета «Петербургский дневник» .

О памятном мероприятии на Литераторских мостках рассказала пресс-служба Комитета по культуре.

В годы блокады Ольга Берггольц выступала в эфире Ленинградского радио. Ее голос и стихи давали силы защитникам и жителям осажденного города. Поэтессу часто называют «музой блокадного Ленинграда».

В 1938 году Берггольц арестовали по делу о «врагах народа». Через полгода ее освободили, а вскоре реабилитировали.

Ранее сообщалось, что на месте школы Берггольц могут создать памятное место.

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