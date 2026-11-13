Хирурги Подмосковья вылечили трехлетнего ребенка с инвагинацией кишечника

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали трехлетнего мальчика с редкой для его возраста кишечной инвагинацией. Ребенок восстановился и выписан домой под наблюдение специалистов по месту жительства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с сильной болью в животе. Первая диагностическая лапароскопия не выявила явной хирургической патологии. Врачи обнаружили только серозный выпот — скопление прозрачной светлой жидкости в брюшной полости — и установили дренаж.

Через двое суток боли усилились, живот вздулся. Хирурги провели лапаротомию — открытую операцию — и обнаружили тонко-тонкокишечную инвагинацию с нарушением кровоснабжения кишки. Поврежденный участок удалили, а оставшиеся участки соединили, сформировав анастомоз.

«Кишечная инвагинация крайне редка для детей трех лет. Обычно она встречается у младенцев. В нашем случае не было органической причины — вероятнее всего, патология возникла на фоне дискинезии кишечника. Это был сложный функциональный сбой, потребовавший реконструктивной операции», — пояснил заведующий отделением детской хирургии центра Владимир Трунов.

Мальчик восстановился после вмешательства и вернулся домой. Случай показал, что инвагинация возможна у детей старше года и без органической причины. Решающую роль сыграла своевременная повторная операция: ухудшение после первого вмешательства требует немедленной ревизии, а не выжидательной тактики.

Нарастание боли, вздутие живота и тошнота у ребенка — повод повторно обратиться к врачу, даже если первое обследование не выявило патологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.