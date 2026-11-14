В Петербурге полиция накрыла подпольный покер-клуб в ресторане грузинской кухни

Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного покерного клуба, работавшего в здании ресторана грузинской кухни в Петроградском районе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Нелегальное игорное заведение функционировало с лета. Оно принесло организаторам свыше 3 млн рублей дохода. Новых посетителей привлекали через мессенджеры при помощи бонусных программ и акций.

На опубликованных петербургской полицией кадрах силовой операции видно, как бойцы спецподразделения врываются в зал с приглушенным освещением. Они укладывают посетителей и персонал на пол между покерными столами и проводят задержания.

В ходе обыска оперативники изъяли 5 столов для игры в покер, а также колоды карт и игровые фишки. Правоохранители задержали 5 предполагаемых участников преступной схемы — 49-летнего организатора, администратора и 3 дилеров.

Главного фигуранта поместили под стражу. Остальных отпустили под подписку о невыезде, а вместе с ними в отдел полиции доставили 30 игроков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.

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