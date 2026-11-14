Пять машин столкнулись в Марий Эл: 3 погибли, 5 пострадали

На Казанском тракте в Звениговском районе Марий Эл столкнулись сразу 5 автомобилей. По предварительным данным, один из автомобилистов выехал на полосу для встречного движения, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что одно из транспортных средств слетело с проезжей части в кювет, получив серьезные повреждения. Еще у одной машины сильно повреждена передняя часть: от капота практически ничего не осталось.

Предварительно известно, что три человека получили смертельные травмы. Еще пять человек пострадали, им помощь оказывают врачи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране закона.

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