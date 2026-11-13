Андрей Воробьев поздравил со 100-летием ветерана ВОВ Бориса Геренрота

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны из Подольска Бориса Александровича Геренрота. С 2012 года он преподает на факультете права Высшей школы экономики.

Когда началась война Борису Александровичу было всего 15 лет. Он учился в артиллерийской спецшколе, рыл противотанковые рвы под Солнечногорском. Когда немецкие войска прорвали оборону, мальчики увидели, как солдаты готовятся к битве, и сами решили им помогать.

«Следующие два месяца под ежедневными бомбардировками они подносили снаряды к орудиям. Четверо его товарищей получили ранения. Когда бои стихли, ребят отправили обратно учиться — они были еще слишком юными для военной службы», — написал Воробьев в своем канале в МАКС.

Бориса Александровича призвали в армию в 1944 году. Он прошел 3-й Белорусский и Забайкальский фронты, после Победы остался в Вооруженных силах, получил звание полковника. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». С 2012 года он является преподавателем на факультете права Высшей школы экономики, где делится своим опытом и знаниями.

«Его судьба — пример удивительной стойкости, мужества и преданности Родине. От всей души поздравляю юбиляра, желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких и, конечно, еще многих лет жизни!» — заключил губернатор.

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