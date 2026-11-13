5 лет — ориентир: как понять, что рак не вернется после онковакцины

Иммунотерапия учит иммунную систему распознавать признаки опухоли и уничтожать злокачественные клетки. Однако раковые клетки постоянно делятся и меняются, что может осложнять этот процесс, пояснил Черемушкин, комментируя первые результаты применения российской онковакцины.

«Хорошо, что новые метастазы не появляются, но они могут вернуться. Поэтому нам нужно время, чтобы понимать, что иммунная система работает стойко и болезнь не вернулась. Обычно в стандарте это от трех до пяти лет. Но пять лет в онкологии — такой ориентир основной», — объяснил Черемушкин.

Онколог подчеркнул, что оценивать эффективность метода по состоянию одного человека преждевременно. Подобные пациенты встречались и в исследованиях, которые впоследствии не оправдали ожиданий.

Ранее академик Российской академии наук Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего российскую вакцину от меланомы, примерно пять месяцев не появлялись новые метастазы. При этом ученый опроверг сообщения об исчезновении ранее существовавших метастазов.

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