В Электростали продолжают капремонт культурного центра «Октябрь»

Готовность культурного центра «Октябрь» на проспекте Ленина в Электростали достигла 82,9%. Капитальный ремонт планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На капремонте культурного центра «Октябрь» задействованы 86 рабочих и одна единица техники. Строители выполняют внутреннюю отделку, монтируют инженерные коммуникации и усиливают конструкции здания.

Рабочие шпаклюют стены и потолки, монтируют гипсокартонные конструкции, устраивают канализацию, прокладывают электропроводку и слаботочные сети. Также они облицовывают ступени входных групп и устанавливают систему водоотведения.

Проект предусматривает обновление фасада и входной группы, замену кровли и инженерных систем, ремонт помещений, установку новых окон, дверей и сантехники. Центр оснастят новой мебелью, звуковым и светотехническим оборудованием. Прилегающую территорию благоустроят.

Работы финансируют из бюджета Московской области по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.