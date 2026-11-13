Россия введет технологический сбор на электронику с 1 декабря

С 1 декабря в России начнут взимать сбор за ввоз или производство электронных компонентов и продукции с ними. Его запуск перенесли с 1 сентября по просьбе отрасли, сообщает Общественная Служба Новостей .

Доцент Университета «Синергия» Лидия Мазур пояснила, что ставки установил Минпромторг. Они могут меняться на 33%. За простой телефон сбор составит 25 рублей, за аппарат для сотовых или других беспроводных сетей — 50 рублей, если марка и модель есть в базе «Честного знака». Без этих сведений платежи составят 49 и 100 рублей соответственно.

Средства направят на развитие российской микроэлектроники и полного цикла сборки. Мазур назвала преимуществом защиту от иностранного демпинга, а недостатком — риск двойного платежа за импортный компонент и готовое изделие.

«В настоящий момент льгот не предусмотрено. Но от уплаты сбора освобождаются физические лица, перепродавцы, так как сбор уже уплачен, исполнители гособоронзаказа, поставщики из стран ЕАЭС — Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, — а также дипмиссии и благотворительные организации при наличии международных договоренностей», — указала Мазур.

Сбор будет взимать Федеральная налоговая служба под контролем Минпромторга. За неуплату пени не предусмотрены, но товар нельзя будет ввести в оборот до внесения платежа.

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