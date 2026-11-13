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Взрыв газового баллончика случился в отеле Four Seasons в Москве

Происшествия
Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Женщина пострадала в результате взрыва газового баллончика в пятизвездочном отеле Four Seasons в центре столицы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в кондитерском цехе на минус первом этаже отеля на Охотном ряду. Во время приготовления пищи взорвался газовый баллончик.

В результате происшествия пострадала 45-летняя Анастасия З. Женщину госпитализировали в больницу. У пострадавшей диагностировали ожоги первой степени лица, шеи и предплечья.

Ранее вилочный погрузчик загорелся, а затем взорвался на производстве в Иркутской области. В момент взрыва за рулем погрузчика сидел один из работников.

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