Взрыв газового баллончика случился в отеле Four Seasons в Москве

Женщина пострадала в результате взрыва газового баллончика в пятизвездочном отеле Four Seasons в центре столицы, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в кондитерском цехе на минус первом этаже отеля на Охотном ряду. Во время приготовления пищи взорвался газовый баллончик.

В результате происшествия пострадала 45-летняя Анастасия З. Женщину госпитализировали в больницу. У пострадавшей диагностировали ожоги первой степени лица, шеи и предплечья.

Ранее вилочный погрузчик загорелся, а затем взорвался на производстве в Иркутской области. В момент взрыва за рулем погрузчика сидел один из работников.

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