Дед Мороз отметит день рождения 18 ноября

День рождения Деда Мороза отмечают 18 ноября: дату связали с наступлением устойчивых холодов в Великом Устюге. В этот же день волшебник начинает рабочий сезон, сообщает «ФедералПресс» .

Дату выбрали по многолетним наблюдениям за погодой на официальной родине Деда Мороза. По данным синоптиков, 18 ноября среднесуточная температура в Великом Устюге переходит через ноль. Дети, приезжавшие к волшебнику, предложили отмечать его день рождения с наступлением настоящей зимы.

Впервые праздник провели 18 ноября 2005 года в рамках проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза». Московские и вологодские власти запустили его в 1998–1999 годах для развития туристического образа города. С 2006 года к имениннику ежегодно приезжают зимние персонажи из разных стран и регионов.

В день рождения Деда Мороза в Великом Устюге зажигают первую новогоднюю елку страны и официально открывают его почту. После торжеств волшебник отправляется в предновогоднее путешествие по российским городам.

Точного возраста у Деда Мороза нет: его прообразом считают славянского духа холода Морозко. Знакомый образ сложился в XIX веке. Сказка Владимира Одоевского «Мороз Иванович» вышла в 1840 году, а имя «Дед Мороз» впервые появилось в 1912 году в сборнике «Рождественская елка».

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