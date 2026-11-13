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Пэрис Хилтон опубликовала снимки дочери Лондон в день ее трехлетия

Общество

Американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон трогательно поздравила свою дочь Лондон с трехлетием, опубликовав в личном блоге совместные фото.

«С днем рождения, моя прекрасная малышка Лондон! Я мечтала о дочери по имени Лондон столько, сколько себя помню, но ты оказалась даже удивительнее, чем я могла представить. Теперь я не могу вообразить свою жизнь без тебя», — написала 45-летняя Хилтон.

Светская львица добавила, что наблюдать за взрослением дочери — особенное удовольствие.

Пэрис Хилтон и предприниматель Картер Реум поженились в ноябре 2021 года. У пары двое детей, рожденных с помощью суррогатного материнства. Сын Феникс родился в январе 2023 года, а дочь Лондон появилась на свет в ноябре того же года.

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