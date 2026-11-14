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В США почти 7 тысяч рейсов задержаны или отменены

Транспорт

В Соединенных Штатах почти 7 тысяч авиарейсов были задержаны или отменены, сообщает ТАСС со ссылкой на портал FlightAware.

В частности, задержки затронули 6 575 рейсов, еще 334 рейса отменили.

Вылеты из всех аэропортов страны сейчас приостановлены из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.

Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что самолеты будут оставаться на земле до следующего уведомления.

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