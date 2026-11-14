В США почти 7 тысяч рейсов задержаны или отменены Транспорт сегодня в 01:14

В Соединенных Штатах почти 7 тысяч авиарейсов были задержаны или отменены, сообщает ТАСС со ссылкой на портал FlightAware.

В частности, задержки затронули 6 575 рейсов, еще 334 рейса отменили. Вылеты из всех аэропортов страны сейчас приостановлены из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров. Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что самолеты будут оставаться на земле до следующего уведомления. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.